Nominaciones a los Premios Óscar 2018. La forma del agua lidera con 13 candidaturas

En el top de películas nominadas le siguen Dunkerque con ocho, Tres anuncios en las afueras, con siete y El instante más oscuro y El hilo invisible, con seis.

La ceremonia de entrega de los premios Óscar tendrá lugar el domingo 4 de marzo a las 19.00 en Los Ángeles (La 01.00 en España).

En las nominaciones a los Premios Óscar 2018 la extraordinaria La forma del agua, del mexicano Guillermo del Toro es la cinta que parte como clara favorita de cara a la 90 edición de los Óscar. Le siguen la bélica Dunkerque, de Christopher Nolan, con ocho y la también notable Tres anuncios en las afueras con siete.

Los nueve largos nominados a mejor película son Tres anuncios en las afueras, El instante más oscuro, Call Me By Your Name, Los archivos del Pentágono, Lady Bird, La forma del agua, Dunkerque, El hilo invisible y Déjame salir, esta última se convierte en la gran sorpresa en esta categoría.

Entre las ausentes Yo, Tonya que protagoniza Margot Robbie, El gran showman, Okja, que cuenta con el inconveniente de ser estrenada por Netflix y The Disaster Artist, que comenzó como una de las favoritas y que finalmente solo aspira a mejor guion adaptado.

En la mejor interpretación femenina parece que el premio será para Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras, salvo sorpresa mayúscula. Entre los actores Gary Oldman tiene todas las papeletas para llevarse el Óscar por su papel de Winston Churchill en El instante más oscuro.

Steven Spielberg se cae de los nominados al premio a mejor director por Los archivos del Pentágono, dejando a Guillermo del Toro como claro favorito al premio.

Los premios de la Academia de Hollywood se emitirán en directo en Estados Unidos por ABC, mientras que en España la gala se podrá seguir desde Movistar+.

Lista de nominados a los premios Óscar 2018

MEJOR PELÍCULA

Llámame por tu nombre (Sony Pictures Classics).

El instante más oscuro (Focus Features).

Dunkerque (Warner Bros.).

Déjame salir (Universal).

Lady Bird (A24).

El hilo invisible (Focus Features).

Los archivos del Pentágono (20th Century Fox).

La forma del agua (Fox Searchlight).

Tres anuncios en las afueras (Fox Searchlight).

MEJOR DIRECTOR

Christopher Nolan, por Dunkerque.

Jordan Peele, por Déjame salir.

Greta Gerwig, por Lady Bird.

Paul Thomas Anderson, por El hilo invisible.

Guillermo del Toro, por La forma del agua.

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, por Llámame por tu nombre.

Daniel Day-Lewis, por El hilo invisible.

Daniel Kaluuya, por Get Out.

Gary Oldman, por El instante más oscuro.

Denzel Washington, por Roman J. Israel, Esq..

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe, por The Florida Project.

Woody Harrelson, por Tres anuncios en las afueras.

Richard Jenkins, por La forma del agua.

Christopher Plummer, por Todo el dinero del mundo.

Sam Rockwell, por Tres anuncios en las afueras.

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins, por La forma del agua.

Frances McDormand, por Tres anuncios en las afueras.

Margot Robbie, por Yo, Tonya.

Saoirse Ronan, por Lady Bird.

Meryl Streep, por Los archivos del Pentágono.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige, por Mudbound.

Allison Janney, por Yo, Tonya.

Lesley Manville, por El hilo invisible.

Laurie Metcalf, por Lady Bird.

Octavia Spencer, por La forma del agua.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

El bebé jefazo (20th Century Fox).

The Breadwinner (GKIDS).

Coco (Walt Disney).

Ferdinand (20th Century Fox).

Loving Vincent (Good Deed Entertainment).

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger A. Deakins, por Blade Runner 2049.

Bruno Delbonnel, por El instante más oscuro.

Hoyte van Hoytema, por Dunkerque.

Rachel Morrison, por Mudbound.

Dan Laustsen, por La forma del agua.

MEJOR VESTUARIO

Jacqueline Durran, por La bella y la bestia.

Jacqueline Durran, por El instante más oscuro.

Mark Bridges, por El hilo invisible.

Luis Sequeira, por La forma del agua.

Consolata Boyle, por Victoria y Abdul.

MEJOR DOCUMENTAL

Abacus: Small Enough to Jail (PBS Distribution).

Faces Places (Cohen Media Group).

Icarus (Netflix).

Last Men in Aleppo (Grasshopper Film).

Strong Island (Netflix).

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Edith+Eddie (Kartemquin Films).

Heaven Is a Traffic Jam on the 405 (Stiefel & Co.)

Heroin(e) (Netflix).

Knife Skills (TFL).

Traffic Stop (HBO Documentary Films).

MEJOR MONTAJE

Paul Machliss y Jonathan Amos, por Baby Driver.

Lee Smith, por Dunkerque.

Tatiana S. Riegel, por Yo, Tonya.

Sidney Wolinsky, por La forma del agua.

Jon Gregory, por Tres anuncios en las afueras.

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Una mujer fantástica (Chile).

El insulto (Líbano).

Sin amor (Rusia).

En cuerpo y alma (Hungría).

The Square (Suecia).

MEJOR MAQUILLAJE

El instante más oscuro.

Victoria & Abdul.

Wonder.

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Hans Zimmer, por Dunkerque.

Jonny Greenwood, por El hilo invisible.

Alexandre Desplat, por La forma del agua.

John Williams, por Star Wars: Los últimos Jedi.

Carter Burwell, por Tres anuncios en las afueras.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Mighty River, de Mudbound.

Mystery Of Love, de Llámame por tu nombre.

Remember Me, de Coco.

Stand Up For Something, de Marshall.

This Is Me, de El gran showman.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La bella y la bestia.

Blade Runner 2049.

El instante más oscuro.

Dunkerque.

La forma del agua.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dear Basketball (Verizon go90).

Garden Party (Mopa).

Lou (Walt Disney).

Negative Space (Ikki Films).

Revolting Rhymes (Magic Light Pictures).

MEJOR CORTOMETRAJE

DeKalb Elementary (UCLA).

The Eleven O’Clock (FINCH).

My Nephew Emmett (New York University).

The Silent Child (Slick Films).

Watu Wote/All of Us (Hamburg Media School).

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

Baby Driver.

Blade Runner 2049.

Dunkerque.

La forma del agua.

Star Wars: Los últimos Jedi.

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Baby Driver.

Blade Runner 2049.

Dunkerque.

La forma del agua.

Star Wars: Los últimos Jedi.

MEJORES EFECTOS VISUALES

Blade Runner 2049.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

Kong: La isla calavera.

Star Wars: Los últimos Jedi.

La guerra del planeta de los simios.

MEJOR GUION ADAPTADO

James Ivory, por Llámame por tu nombre.

Scott Neustadter y Michael H. Weber, por The Disaster Artist.

Scott Frank, James Mangold, Michael Green Story y James Mangold, por Logan.

Aaron Sorkin, por Molly’s Game.

Virgil Williams y Dee Rees, por Mudbound.

MEJOR GUION ORIGINAL