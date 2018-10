Mirada Andaluza y Cádiz Produce dentro de Alcances 2018

Aunque dentro de esta edición de Alcances quedan bastantes cintas que descubrir dentro de las secciones de Mirada andaluza y Cádiz produce, ya hemos podido disfrutar de varias propuestas de ambas categorías.

Rota N´Roll de Vanesa Benítez Zamora cuenta como una pequeña población marinera y campesina de Cádiz, Rota, de la noche a la mañana se convierte en toda una sede y representación de la vida norteamericana implantando una de las mayores bases militares.

La cinta cuenta con las declaraciones de los que fueron los afectados, así como de los que vinieron y se quedaron. Muchas imágenes de archivo que reflejan los tiempos pasados, y como fue la evolución de una pequeña ciudad, que cambió su lento ritmo de vida, por la vorágine de sus ocupantes.

Rota N´Roll no deja de ser esa báscula de medida que con tiempo se tiene que tener para evaluar sus pros y sus contras, de un acontecimiento que no solo afectaba a Rota si no al país entero, dado que los factores políticos y económicos eran todo un hándicap para su superación y establecimientos de los cambios de roles de la sociedad en su día.

Cádiz produce tiene en su haber cinco propuestas, dos de ellas han sido exhibidas en la mañana del domingo 30, iluminando la sala, con dos propuestas dispares pero igual de interesante en su contexto, ante todo porque después de verlas a uno le quedan ganas de conocer más al respecto.

The Hum: El zumbido de Cádiz de Pepe López Anzurias nos propone el conocer más sobre el acontecimiento que afectó a la ciudad el pasado 7 de enero del 2014. Ese día los habitantes de la ciudad y en algunos de sus alrededores se vieron sorprendidos por un extraño zumbido, y al año siguiente sucede un seísmo de 4,2 en el Golfo de Cádiz.

El director quiere profundizar en ese sonido que se lleva percibiendo desde los años 70, o al menos se contempla con ese nombre desde esa época. Aunque si uno escucha con detalle las declaraciones de los expertos que participan en el documental, intuye que ocurre desde mucho antes, algo muy distinto es que se le haya dado ese nombre y que se detecte en la ciudad que recoge Alcances en este momento.

Además de contarnos como sucede el sonido, nos explican los posibles efectos a las personas y a la tierra en su general. Un documental interesante que tal y como ha contado el director en el coloquio ha tenido que ser recortado en su metraje para poder exhibirse, y que poco a poco irán incluyendo más declaraciones extensas para que se conozca mucho más lo sucedido y lo que puede volver a suceder en cualquier momento.

No podía faltar en Alcances una pequeña parcela que recogiera una chirigota, algo tan notorio y conocido en su ciudad y fuera de la misma. por ello se ha proyectado 7,20 el documental de Ettore Manuel Chiarlitti que contempla como fue el plaso de la chirigota Cai de miarma (7,20) por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, en la pasada edición.

Lo más positivo de 7,20 el documental es ver unos pequeños entresijos de una chirigota, de comprobar la parte más personal de cada integrante y como se desenvuelven en esa fusión tan personal en su participación. Como viven la evolución de su concurso con una gran elegancia a nivel personal, viendo como las risas y el fondo es lo más importante, dejando ver la parte más emocional de esas horas que para muchos es meramente diversión pero que para muchos otros es parte de su vida y en cierta forma de la integración de muchos a unas actividades que pudieran estar distantes para ellos.

Recoge la humanidad de los participantes, de sus recorridos y de sus emociones, sonrisas y lágrimas que se entremezclan en esa fusión de ilusión, de temor por quedarse fuera de un concurso que cada año llena sus vidas. Además hay que reconocerles la elegancia positiva, en realizar cualquier denuncia con la gracia y soltura que ellos poseen.