Festival de San Sebastián 2019, crónica 5

Uno de mis grandes descubrimientos en SSIFF fue Sister la ópera prima de Svetla Tsotsorkova . Una pequeña producción búlgara que llega al corazón de una manera muy llana, relatando lo difícil del trabajo, del entorno familiar, y la sociedad. Todo con mucho sigilo, en momentos casi sin hablar, pero cuando la palabra aparece es demoledora, porque retrata a cada uno de los protagonistas, pero al mismo tiempo al entorno que les rodea. Pocos espacios para descifrar que la vida nunca es lo que te parece o te cuentan, y la necesidad de comprensión y amor por los que te cuentan. Una madre y sus dos hijas intentan sobrevivir con un pequeño negocio local, la pequeña no hace más que inventarse historias pero lo único que desea es que la miren como una adolescente y llamar su atención, no como una mera niña. Sin querer acabará siendo la más adulta de todo su entorno.

Las películas que giran entorno a guerrilleros llevan implícita una reivindicación, pero en Monos, al final parece que solo vale la lucha entre ellos, el curtirse con la disciplina, y aunque se tocan muchos más temas, finalmente no se ve una dirección concreta de análisis por parte de Alejandro Landes. La película narra la historia de ocho guerrilleros vigilando a un rehén y cuidando a una vaca en lo alto de una montaña, nos desvelará los límites del ser humano en situaciones extremas y con respecto al poder en muchos instantes. La cinta recibió el Premio Especial del Jurando en Sundance.

Una ventana al mar es un canto a dejar los estereotipos y los prejuicios en las relaciones totalmente fuera. Una búsqueda del amor y de la comprensión sin mirar mucho alrededor, solo mirando al frente y con quién compartirlo. Un drama lleno de matices emocionales pero sin entrar en lo lacrimógeno, pero sí en un ritmo que a priori puede parecer lo normal, por momentos se estanca, y nos inunda en visiones un poco repetitivas. María es una mujer que se va a Grecia con unas amigas, ya sabe que su destino no va a ser vivir como antes, pero allí descubre lo que realmente quiere, como y con quiere ser feliz, aunque sea lo último que haga. Miguel Ángel Jiménez nos da una película donde todo vira alrededor de Emma Suarez que sustenta la imagen con soltura, pero no recibe el equilibrio del resto de los protagonistas, aunque sí del entorno visual.

Las películas de niños robados no son algo novedoso, pero sí se pueden tratar de muy distinta manera, aquí en Patrick Gonçalo Waddington lo hace de una manera un tanto particular, con un tono un tanto excéntrico, con un personaje principal duro, un tanto egoista y manipulador, no se sabe muy bien si por él, o por como lo ha tratado la vida. El director narra la historia de un niño después de 12 años desaparecido, ahora aparece en París, y la última vez que su madre le vio fue en Portugal, su país natal. Ahora toca volver a tomar tierra y contacto con sus orígenes. La forma narrativa es fría, por momentos calculada, lo plasma en los personajes, y en una sociedad que manipula por muchos intereses y va dibujando a las personas a veces por medio del dolor y la dominación del poder. Una dura película, que tiene golpes emocionales impactantes, pero al mismo tiempo unos vacíos bastantes amplios a la hora de describir a cada personaje por lo que no es una cinta redonda.

Andrés Wood es un gran narrador de la historia de Chile y sus distintas sociedades. Ahora en Araña refleja los años 70 y un grupo nacionalista de extrema derecha que quiere acabar con el gobierno de Allende. Ahí buscando a personas que apoyen su andadura, Inés y Justo conocen a Gerardo, los tres se convertirán en amigos, amantes y conocedores de un crimen que hará cambiar todo a su alrededor. Lo mejor que tiene la cinta es ver como lo que muchos achacan a una parte de la sociedad está en la contraria, pero lo que no consigue la película es definir a cada bando, y por momentos uno se va de uno a otro sin saber muy bien la ubicación, no tiene una línea narrativa muy diseñada para poder seguir argumentalmente la cinta.