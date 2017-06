Godzilla vs King Kong. La monstruosa película ya tiene director

Adam Wingard será el encargado de dirigir el crossover que enfrentará a Godzilla con King Kong el próximo 29 de mayo de 2020.

Será la continuación del llamado MonsterVerse, el Universo centrado en Godzilla y King Kong, dos de los monstruos más emblemáticos de la historia del cine.

Tras el estreno de la irregular Kong: La Isla Calavera, en 2019 podremos ver la secuela de Godzilla (2014) con el título Godzilla: King of Monsters y en 2020 el esperado encuentro entre el más icónico monstruo japonés y el verdadero rey de los monos, Godzilla vs King Kong.

Godzilla vs Kong llegará a las salas de cine, si se cumplen las fechas y no hay retrasos imprevistos, el 29 de mayo de 2020. Pese a faltar tres años los estudios han decidido no perder el tiempo y han elegido director, Adam Wingard.

El realizador es conocido por películas como Tu eres el siguiente, La Bruja de Blair y la adaptación del manga Death Note, además de la serie de TV Outcast.

El libreto de Godzilla vs King Kong será obra de un equipo liderado por Terry Rossio, la saga completa de Piratas del Caribe, con Patrick McKay y J.D. Payne, Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin y J. Michael Straczynski. Todos ellos deberán crear una historia creíble a la vez que entretenida para este esperado crossover entre King Kong y Godzilla.