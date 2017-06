Por 13 razones, interesante reflexión de un psiquiatra sobre la serie de Netflix

El reputado psiquiatra Marshall Korenblum nos da algunos de los pros y contras que tiene la famosa serie de Netflix.

La serie Por 13 razones está en el punto de mira de los padres debido a la polémica por ciertos temas delicados que se tratan en la ficción. La sobresaliente ficción de Netflix ha impresionado a propios y extraños, tanto por los temas delicados que trata como por la forma con que los trata.

Han sido muchas organizaciones que han mostrado su descontento ante la serie de Netflix y otros muchos medios los que aplauden la manera de tratar ciertos temas en la serie. Nosotros nos hacemos eco de la opinión de un prestigioso psiquiatra candiense Marshall Korenblum, que publicó un artículo para el diario The Star:

Korenblum destacó positivamente la manera de tratar problemas como el bullying, las violaciones o el suicidio:

“Algunos pacientes me dicen que la serie les ayuda a sentirse menos solos y que no están tan mal como Hannah”.

¿Por 13 razones es una serie nociva o instructiva?

El doctor también comenta que la serie también está dirigida para todos los padres que le restan importancia a los problemas de sus hijos porque piensan simplemente que son cosas de niños y considera que es muy importante que su relación se construya sobre una gran base de confianza:

No todo es positivo en Por 13 razones

Korenblum cree que la ficción no refleja la realidad que está detrás del suicidio:

“Los niños no se dan cuenta de que, si están muertos, ellos no van a poder ver cómo las personas que les han hecho daño, también sufren”.

Hace una referencia al suicidio de Hannah, cree que la serie endulza una situación terriblemente dura:

“Francamente no creo que esta escena del suicidio sea lo suficientemente gráfica. Ella tiene una sonrisa en la cara. En realidad, si te cortas las muñecas, te desangras y mueres lenta y dolorosamente. No estarías tranquilo y en calma. No parecería que estás en un spa”.