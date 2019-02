¿Todavía no has visto la webserie Sí, quedo? Aquí tienes 5 razones para verla y de regalo una camiseta

Ya está disponible Sí, quedo, una nueva serie digital que consta de tres capítulos. El primero de ellos vio la luz el pasado 31 de enero, siendo el 14 de febrero, día de los enamorados, la fecha elegida para estrenar el último capítulo y conocer el desenlace final.

Se trata de una comedia romántica en la que el vino actúa como protagonista junto con Irene Montalà, Peter Vives y José Lamuño, quienes completan un reparto de lujo.

A continuación, te damos unas cuantas razones para que no te pierdas esta divertida comedia romántica.

Es corta y risueña

Que no tengas tiempo no es una excusa. Son capítulos cortos pero intensos que los puedes disfrutar en cualquier momento del día, y si, además, te dejan con un buen sabor de boca, ¿qué más se puede pedir?

Cuenta con un reparto de lujo

¿Quién no recuerda el papel de Irene Montalà en El Barco? ¿O de Peter Vives en Velvet? Incluso, actualmente, podemos ver a José Lamuño en Servir y proteger.

Está basada en el día de San Valentín

Te guste o no San Valentín, ya sea porque no tienes pareja o porque, simplemente, no va contigo… lo cierto es que el día de los enamorados da para muchas cosas, especialmente risas o situaciones divertidas, como la que ocurre en la serie. ¿Y si te pasa a ti?

Tiene gran calidad cinematográfica

A pesar de ser una webserie, tiene una calidad cinematográfica increíble. Así que, si eres de ese tipo de persona que se fija en todos los detalles… ¡no te lo puedes perder!

El vino es protagonista

Por último, y no por ello menos importante (más bien, todo lo contrario), el vino tiene un papel protagonista en esta historia. ¿Quién iba a decir que una gota de vino cambiaría el rumbo de esta historia?

La serie se puede seguir en los perfiles de Instagram de los tres protagonistas, así como en las cuentas oficiales de la Organización Interprofesional del Vino en España (OIVE) en Facebook y Twitter. Además, la versión extendida de la serie puede encontrarse en su perfil de YouTube y en la página web de la campaña www.maridamejorconvino.com.

¿Quieres ganar una camiseta como la que lleva Peter Vives en el primer capítulo de la webserie?, tenemos 3 camisetas para sortear entre todos los seguidores de Cineralia que contesten correctamente a esta sencilla pregunta:

¿Qué día conoceremos el desenlace final de esta apasionante webserie?

Podéis enviar un email a concursos@cineralia.com, con el asunto Concurso webserie Sí, quedo y la respuesta a la pregunta, además de vuestros datos personales.

Tenéis hasta el 20 de febrero de 2019 para participar en el Concurso webserie Sí, quedo. ¡Mucha suerte!