El cuento de la criada hereda la corona de Juego de Tronos en los Emmy 2017

La excelente distopía de El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), se convirtió en la heredera, este domingo, de la corona de Juego de Tronos como mejor serie dramática.

Fue en la 69 edición de los Premios Emmy, unos galardones que reconocieron la calidad de Big Little Lies y el humor de Saturday Night Live.

El cuento de la criada se alzó con cinco premios, entre los que se incluyen mejor serie dramática, mejor actriz (Elisabeth Moss), mejor actriz de reparto (Ann Dowd), mejor dirección de serie dramática (Reed Morano) y mejor guión (Bruce Miller). Esta serie está basada en la novela de Margaret Atwood, una ficción en la que imagina un mundo en el que los Estados Unidos han sufrido un golpe de Estado y la democracia es sustituida por una teocracia en la que las mujeres sufren una grave opresión y discriminación.

El retraso en el estreno de la séptima temporada de Juego de Tronos la dejó fuera de la lucha por estos galardones en la edición 2017, esto facilitó el camino de sus principales rivales.

La otra gran vencedora de la noche fue la miniserie de HBO Big Little Lies con cinco galardones, incluidos mejor miniserie, mejor actriz (Nicole Kidman), mejor director (Jean-Marc Vallée), mejor actriz de reparto (Laura Dern) y mejor actor de reparto (Alexander Skarsgaard). Esta miniserie es un drama sobre cinco madres de la localidad elitista y costera de Monterrey (California), cuyos retoños, de entre seis y siete años, van juntos a la misma clase en la escuela y cuyas plácidas vidas se ven afectadas por un asesinato sin resolver.

Sterling K. Brown (This is Us) se llevó el premio a mejor actor de drama.

En cuanto a comedia, Veep se llevó su tercer Emmy consecutivo a la mejor serie y su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, se llevó el trofeo de mejor actriz por sexto año seguido, batiendo el récord de galardones para un artista por el mismo personaje.

El mejor guion de comedia se lo llevaron Aziz Ansari y Lena Waithe por Master of None. Lena Waithe se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar en esa categoría y Donald Glover (Atlanta) se impuso como mejor actor de comedia.