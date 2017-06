Estrenos de cine del 2 de junio. Mucho calor y buen cine independiente

Esta semana la Cartelera de cine recibe un buen puñado de películas de corte independiente sin ningún blockbuster en el horizonte.

La Cartelera de cine recibe encantada a los estrenos de cine semanales. En Cineralia mostramos una semana más lo más destacado y un resumen de lo que nos espera, además de recomendar las mejores propuestas de la semana y esta semana no hay demasiado que destacar.

De entre los estrenos nos quedamos con La promesa de Terry George con Oscar Isaac y Christian Bale como cabeza de cartel. Del resto destacamos la egipcia Clash, la portuguesa Correspondencias, docudrama de Rita Azevedo Gomes y el documental español Clase valiente de Víctor Alonso Berbel.

La decepción de la semana llega con la española Como la espuma, una comedia de la que esperábamos mucho más.

Estos son los Estrenos de cine del 2 de junio de 2017:

La promesa (Valoración: 6,6)

Título V.O.: The promise

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Drama

Director: Terry George

Guión: Terry George, Robin Swicord



Intérpretes: Oscar Isaac, Christian Bale, Charlotte Le Bon, James Cromwell, Daniel Giménez Cacho

Sinopsis: Años 20, durante los últimos días del Imperio Otomano. Michael (Oscar Isaac), un brillante estudiante de medicina, y Chris (Christian Bale), un prestigioso periodista americano de la agencia de noticias AP, se enamoran de la misma mujer, la bella y sofisticada Ana (Charlotte Le Bon), en una zona del mundo que se derrumba.

NUESTRA CRÍTICA

Clash (Valoración: 7,0)

Título V.O.: Eshtebak

País y Año: Egipto 2016

Género: Drama

Director: Mohamed Diab

Guión: Khaled Diab, Mohamed Diab

Intérpretes: Nelly Karim, Hany Adel, El Sebaii Mohamed, Ahmed Abdelhamid Hefny, Mahmoud Fares, Waleed Abdel Ghany, Ahmed Dash

Sinopsis: El Cairo, verano de 2013, dos años después de la revolución egipcia. Tras la destitución del presidente islamista Morsi, un día de violentos disturbios, un furgón de la policía se lleva a decenas de manifestantes con convicciones políticas y religiosas diferentes. No se sabe si van a lograr superar sus diferencias para salir adelante.

NUESTRA CRÍTICA

Como la espuma (Valoración: 5,1)

Título V.O.: Como la espuma

País y Año: España 2017

Género: Comedia

Director: Roberto Pérez Toledo

Guión: Roberto Pérez Toledo

Intérpretes: Sara Sálamo, Nacho San José, Pepe Ocio, Sergio Torrico, María Cotiello

Sinopsis: Una vieja mansión. Un plan B condenado a desmadrarse. Una orgía improvisada… Y, de pronto, un montón de historias de amor, desamor, reencuentro y descubrimiento. Del amanecer al atardecer, una quincena de protagonistas vivirán una experiencia sexual y emocional que les cambiará la vida. Una historia coral en la que quince personajes se encuentran y desencuentran en una vieja mansión en la que está teniendo lugar una orgía. Pero nunca una orgía estuvo tan plagada de sentimientos…

NUESTRA CRÍTICA

Everything, Everything (Valoración: –)

Título V.O.: Everything, Everything

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Drama romántico

Director: Stella Meghie

Guión: J. Mills Goodloe

Intérpretes: Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Anika Noni Rose

Sinopsis: Madeline, una adolescente que vive completamente aislada del mundo exterior porque es alérgica a todo, se enamora de Olly, su vecino de la puerta de al lado.

NUESTRA CRÍTICA

La cara oculta de la luna (Valoración: –)

Título V.O.: Die dunkle Seite des Mondes

País y Año: Alemania 2015

Género: Thriller

Director: Stephan Rick

Guión: Catharina Junk, David Marconi, Stephan Rick

Intérpretes: Moritz Bleibtreu, Jürgen Prochnow, Nora von Waldstätten, André Hennicke, Nino Porzio

Sinopsis: Urs Blank (Moritz Bleibtreu), un importante abogado, atraviesa una crisis tras el suicido de un hombre de negocios al que arruinó. Atormentado y lleno de remordimientos, en su huida y búsqueda de nuevas experiencias pierde el control de su vida, y emerge su lado más oscuro. Entonces comienza su confrontación con el diablo, encarnado en un feroz empresario farmacéutico (Jürgen Prochnow).

NUESTRA CRÍTICA

Marie Curie (Valoración: 5,4)

Título V.O.: Marie Curie

País y Año: Alemania 2016

Género: Drama

Director: Marie Noëlle

Guión: Marie Noëlle, Andrea Stoll

Intérpretes: Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna, Malik Zidi

Sinopsis: Al poco tiempo de que el matrimonio formado por Marie Curie (Karolina Gruszka) y Pierre Curie (Charles Berling) obtuviera el Nobel de Física, Pierre muere en un trágico accidente. Sola con dos niños, la treinteañera Marie se aferra a sus estudios científicos en un mundo dominado por los hombres, conviertiéndose en la primera mujer en recibir una cátedra en la Universidad Sorbona de París. Cuando se enamora de un científico casado e inicia una aventura con él, la mujer de éste, celosa, hace pública su relación, al mismo tiempo que se anuncia su premio Nobel de Química. En lugar de disfrutar de la fama que se ha ganado por su portentoso trabajo de investigación, Marie se ve difamada por cometer adulterio.

NUESTRA CRÍTICA

Norman, el hombre que lo conseguía todo (Valoración: 6,0)

Título V.O.: Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Drama

Director: Joseph Cedar

Guión: Joseph Cedar

Intérpretes: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Dan Stevens

Sinopsis: Un hombre de negocios de poca monta llamado Norman Oppenheimer se hace amigo de un joven político en un momento bajo y solitario de su vida. Tres años más tarde, cuando ese político se convierte en un líder mundial influyente, la vida de Norman cambia dramáticamente. Para bien. Y para mal.

NUESTRA CRÍTICA

Mil cosas que haría por ti (Valoración: –)

Título V.O.: Mil cosas que haría por ti

País y Año: España 2017

Género: Drama, thriller

Director: Didac Cervera

Guión: Joan Sanz

Intérpretes: Peter Vives, Carmina Barrios, Iris Lezcano, Peyu, Jordi Vilches

Sinopsis: Dani (Peter Vives) ha perdido el reloj de lujo que su novia Mónica (Iris Lezcano) le regaló por su cumpleaños. Harta de ésta y tantas otras decepciones, Mónica decide romper con él. Aconsejado por su amigo Elías (Peyu), aficionado a la psicología, Dani hará lo imposible por recuperar el reloj y salvar su relación con Mónica. Pero lo que parecía un plan fácil de llevar a cabo desencadenará en una rocambolesca historia de enredos entre policías, mafiosos y un ladrón de poca monta.

NUESTRA CRÍTICA

Bittersweet Days (Valoración: 4,2)

Título V.O.: Bittersweet Days

País y Año: España 2016

Género: Comedia

Director: Marga Melià

Guión: Marga Melià

Intérpretes: Esther González, Brian Teuwen, Joan Miquel Artigues, Patricia Caballero, Natasja Bode

Sinopsis: Cuando el novio de Julia tiene que trasladarse temporalmente a Londres, ella se ve obligada a compartir piso con Luuk, un extrovertido fotógrafo holandés. Su convivencia hará que los dos se replanteen su manera de afrontar la vida.

NUESTRA CRÍTICA

Correspondencias (Valoración: 7,5)

Título V.O.: Correspondências

País y Año: Portugal 2016

Género: Documental, drama

Director: Rita Azevedo Gomes

Guión: Rita Azevedo Gomes

Intérpretes: Eva Truffaut, Pierre Léon, Rita Durão, Anna Leppänen, Luís Miguel Cintra

Sinopsis: Bordeando la línea que separa documental y ficción, la cineasta portuguesa sigue a Jorge de Sena, quien fue obligado a abandonar su país. Primero emigró a Brasil, y más tarde a Estados Unidos. Jamás volvió a Portugal durante un exilio de 20 años, manteniendo en ese tiempo una epistolar correspondencia con Sophia de Mello Breyner Andersen. Esas cartas son el testimonio de la profunda amistad entre dos poetas, cartas de anhelo y deseo para «llenar años de distancia con horas de conversación». Así, a través de extractos y versos, un diálogo se establece revelando opiniones divergentes del mismo modo que un lazo firme, así como los esfuerzos por preservarlo hasta su último aliento.

NUESTRA CRÍTICA

Cosmética Terror (Valoración: –)

Título V.O.: Cosmética Terror

País y Año: España 2017

Género: Comedia, terror

Director: Fernando Simarro

Guión: Fernando Simarro

Intérpretes: Carolina Sobe, Yola Berrocal, Lucía Lapiedra, Annimaija Raunio, Josele Román

Sinopsis: Catalina es una chica entrada en carnes que trabaja en una funeraria como maquilladora de cadáveres. Sin embargo, su único sueño es llegar a ser actriz, inspirándose en su culebrón favorito: “Cosmética Terror”. Un día, su vida sufre un cambio radical cuando se le aparece un hada madrina con súper poderes y cambia su vida radicalmente.

NUESTRA CRÍTICA

Nur y el Templo del Dragón (Valoración: –)

Título V.O.: Nur y el Templo del Dragón

País y Año: España 2017

Género: Animación, aventuras

Director: Juan Bautista Berasategi

Guión: Eneko Olasagasti

Intérpretes: Animación

Sinopsis: Nur y sus padres se han trasladado a vivir a China. Allí conoce a nuevos amigos y para celebrar el cumpleaños de uno de ellos se van a un parque de atracciones. Una vez allí, se dan cuenta que el cumpleañero ha desaparecido. Nur y sus amigos se embarcan en una aventura para buscarlo y para poder encontrarlo tendrán que resolver enigmas y atravesar las nueve puertas del dragón.

NUESTRA CRÍTICA

Clase valiente (Valoración: 7,5)

Título V.O.: Clase valiente

País y Año: España 2016

Género: Documental

Director: Víctor Alonso Berbel

Guión: Víctor Alonso Berbel, Borja Barrera Allué, Jan Matheu

Intérpretes: Documental, Txema Escorsa, Adrià Olay, Meritxell Termes, George Lakoff

Sinopsis: La realidad cambia en función de las palabras que utilizamos para definirla: Clase valiente es un experimento documental que investiga sobre la importancia del lenguaje político en nuestra forma de entender el mundo. El documental cuenta con el análisis de más de 20 expertos como Owen Jones, George Lakoff, Íñigo Errejón, Christian Salmon o Iñaki Gabilondo, junto a otros destacados protagonistas del ámbito de la comunicación política.

NUESTRA CRÍTICA

