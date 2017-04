Tokyo Vampire Hotel de Sion Sono, estreno en Amazon en Junio

Sion Sono responsable de joyas como Why Dont You Play in Hell? o Cold Fish estrena su nueva serie de TV el próximo mes de junio.

Su estreno será en Amazon Japón el próximo mes de junio. Esta es la fecha para su nuevo proyecto, Tokyo Vampire Hotel, una ficción de nueve capítulos basada en un guión completamente original.

Tokyo Vampire Hotel narrará la batalla por salvar a toda la humanidad frente una sangrienta horda de vampiros cuyo único fin es destruir el planeta.

Conociendo el cine de Sono, esperamos espectaculares secuencias de acción con el arte en la dirección y la forma magistral de este realizador japonés.

En el reparto podemos ver a Kaho, Shinnosuke Mitsushima, Ami Tomite, Yumi Adachi y Megumi Kagurazaka. La serie de TV ha sido rodada en Japón, además de en Transylvania (incluídas secuencias en el mítico y terrorífico castillo de Vlad Tepes), y las espectaculares minas de sal de Turda.

Si Amazon sigue los pasos de Netflix la serie se estrenará de forma simultánea en todo el mundo. Ya sabéis que en nuestro país podremos verla los que disponemos de Amazon Prime!.