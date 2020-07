Caminantes, la perfecta serie de terror found footage para millennials

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Las películas de metraje encontrado, también conocidas por la denominación anglosajona found footage no son precisamente una novedad en el cine de terror No obstante, éxitos como El proyecto de la bruja de Blair o franquicias como Paranormal Activity o REC lo han convertido en un subgénero habitual. Caminantes no pretende innovar, pero sí aplicar algunos de sus elementos esenciales a gustos de la juventud de hoy, los denominados millennials.

Orange TV

Producida por Orange TV y 100 balas, la serie de televisión de seis episodios está dirigida por Koldo Serra, firmante de largometrajes como Bosque de sombras o 70 binladens, y cuenta con un guion de José Antonio Pérez Ledo, también creador de esta singular apuesta.

Ambos nos ofrecen un espectáculo ideal para los adolescentes actuales: capítulos cortos de apenas veinte minutos, con acción trepidante y grabados principalmente con las cámaras de los teléfonos móviles.

Todo ello para contarnos las peripecias de un grupo de jóvenes que pretenden recorrer el camino de Santiago. Sin embargo, al adentrarse en un bosque se verán súbitamente atacados.

Los responsables de la serie rinden tributo a algunos de los títulos del terror found footage, pero aliñándolos con elementos del slasher y otros sacados de La matanza de Texas, Las colinas tienen ojos, Km. 666 o Deliverance.

Orange TV

Sin embargo, director y guionista no se limitan a ofrecer un espectáculo gore, sino que crean un particular suspense al desvelar poco a poco, a través de fragmentos de informativos de televisión, quiénes son sus misteriosos agresores.

Por otra parte, esta serie juvenil destaca, además, por un buen acabado técnico, no siempre habitual en este tipo de productos. Como suele ocurrir, su punto más flojo es la creación de personajes, que son poco menos que un mero cliché.

A pesar de ello, Caminantes se erige como un eficaz entretenimiento para aquellos jóvenes más habituados a ver fragmentos de vídeos en Youtube que a ir al cine o ver la televisión con sus padres.