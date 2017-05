Estrenos de cine del 5 de mayo. De ciudades perdidas, casi leyendas y herederos de la bestia

Esta semana regresa el mejor cine clásico de aventuras con Z, la ciudad perdida, el estreno más destacado de la semana.

Ya es Mayo en la Cartelera de cine, que recibe encantada a los estrenos semanales. En Cineralia os mostramos una semana más lo más destacado y un pequeño resumen de lo que nos espera, además de recomendar las mejores propuestas semanales.

Como por ejemplo Z, la ciudad perdida, una aventura de corte clásico dirigida por James Gray que cuenta en su reparto con Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland y Robert Pattinson.

Pero no nos podemos olvidar de otras dos grandes películas, el gran éxito argentino del año, Casi leyendas con trío actoral de lujo formado por Diego Peretti, Santiago Segura y Diego Torres y el documental español Herederos de la bestia de Diego López y David Pizarro, dedicado al clásico de Álex de la Iglesia El día de la bestia.

Entre las decepciones de la semana El Círculo con Emma Watson y Tom Hanks (Será de las pocas pelis malas en las que sale el bueno de Hanks), el thriller Noche de Venganza y la cinta de terror Nunca digas su nombre.

Estos son los Estrenos de cine del 5 de mayo de 2017:

Z, la ciudad perdida (Valoración: 6,7)

Título V.O.: The Lost City of Z

País y Año: Estados Unidos 2016

Género: Aventuras

Director: James Gray

Guión: James Gray



Intérpretes: Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland, Robert Pattinson, Angus Macfadyen,Bobby Smalldridge, Edward Ashley, Tom Mulheron, Aleksandar Jovanovic,Siennah Buck, Stacy Shane, Bethan Coomber

Sinopsis: Durante siglos, los europeos discutieron la existencia de una antigua civilización en la selva del Amazonas. A principios del siglo XX, el británico Percy Fawcett participó en una expedición tras otra, convencido de poder encontrar esta legendaria ciudad en cuya búsqueda han muerto cientos de hombres. En 1925, en su viaje más ambicioso y obsesivo, Fawcett desapareció en lo más profundo de la selva, al igual que todas las expediciones que han seguido su rastro.

NUESTRA CRÍTICA

Casi leyendas (Valoración: 6,8)

Título V.O.: Casi leyendas

País y Año: Argentina 2017

Género: Comedia

Director: Gabriel Nesci

Guión: Gabriel Nesci

Intérpretes: Diego Peretti, Santiago Segura, Diego Torres, Claudia Fontán, Florencia Bertotti,Uma Salduende, Julieta Cardinali, Rafael Spregelburd, Arturo Bonín, Bebe Sanzo

Sinopsis: Tres amigos distanciados se van a ver obligados a reunirse muy a su pesar. Axel, un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero por misteriosas razones nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier, un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas, un abogado presumido que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y como si fuese poco solucionar sus calamitosas vidas.

NUESTRA CRÍTICA

Herederos de la bestia (Valoración: 7,1)

Título V.O.: Herederos de la bestia

País y Año: España 2016

Género: Documental

Director: Diego López, David Pizarro

Guión: Diego López, David Pizarro

Intérpretes: Documental, Álex de la Iglesia, Jorge Guerricaechevarría

Sinopsis: Imposible imaginar el cine español actual sin El día de la Bestia. Dos décadas después de su estreno, la película de Álex de la Iglesia sigue siendo el gran referente al que acudir si se quiere mezclar el fantástico más brutal con la tradición española del esperpento. Este documental entrevista al equipo responsable de esa obra maestra y calibra su aún vigente influencia.

NUESTRA CRÍTICA

Nunca digas su nombre (Valoración: 4,2)

Título V.O.: The Bye Bye Man

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Terror

Director: Stacy Title

Guión: Jonathan Penner

Intérpretes: Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones, Michael Trucco,Faye Dunaway, Erica Tremblay, Cleo King, Marisa Echeverria, Jenna Kanell,Carrie-Anne Moss, Ava Penner, Seth William Meier, Dan Anders, Kurt Yue

Sinopsis: Cuando tres estudiantes universitarios se mudan a una vieja casa fuera del campus, sin querer, liberan a “Bye Bye Man”, un ente sobrenatural que persigue a quien descubre su nombre. Intentarán mantener su existencia en secreto para alejar al resto de una muerte segura.

NUESTRA CRÍTICA

Noche de venganza (Valoración: 4,2)

Título V.O.: Sleepless

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Thriller, acción

Director: Baran bo Odar

Guión: Andrea Berloff

Intérpretes: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Gabrielle Union, T.I., Dermot Mulroney,Scoot McNairy, David Harbour, Kimberly Battista, Sala Baker

Sinopsis: Vincent Downs (Fox) es un agente que se encuentra en medio de una red de policías corruptos implicados con el control de un casino. Cuando un atraco sale mal, un grupo de criminales secuestra al hijo adolescente de Vincent. En sólo una noche, él debe salvar a su hijo, evadir una investigación interna de la propia policía y llevar a los secuestradores ante la justicia.

NUESTRA CRÍTICA

Un reino unido (Valoración: 5,7)

Título V.O.: A United Kingdom

País y Año: Reino Unido 2016

Género: Drama romántico

Director: Amma Asante

Guión: Guy Hibbert

Intérpretes: David Oyelowo, Rosamund Pike, Jack Davenport, Laura Carmichael, Tom Felton,Charlotte Hope, Jessica Oyelowo, Nicholas Lyndhurst, Arnold Oceng, Jack Lowden,Terry Pheto, Vusi Kunene, Abena Ayivor, Donald Molosi, Gareth Matthews

Sinopsis: Biopic sobre el Príncipe Seretse Khama, el rey de Botsuana, que al contraer matrimonio en 1948 con Ruth Williams, una mujer blanca británica, originó un conflicto internacional, ya que el apartheid sudafricano no permitía los matrimonios interraciales. En 1947 Seretse conoció a Ruth, una oficinista londinense. La atracción fue inmediata; ella quedó prendada de él por su visión de un mundo mejor, mientras que él quedó cautivado por su disposición a aceptar esa visión. Eran la pareja perfecta, pero su intención de contraer matrimonio se enfrentó al rechazo, no sólo de sus familias, sino también de los gobiernos británico y sudafricano.

NUESTRA CRÍTICA

Pasaje al amanecer (Valoración: –)

Título V.O.: Pasaje al amanecer

País y Año: España 2017

Género: Drama

Director: Andreu Castro

Guión: Andreu Castro

Intérpretes: Elvira Mínguez, Lola Herrera, Nicolás Coronado, Andrea Duro, Ruth Díaz,Carles Francino, Antonio Valero, Pol Monen, Iria Calero, Anett Duran, Sergi Méndez

Sinopsis: Noviembre de 2004. El joven foto periodista Javier (Nicolás Coronado) recibe una sugerente propuesta de la agencia de prensa en la que trabaja: viajar al cubrir la guerra de Irak a Faluya, donde se está librando la más sangrienta de las batallas del conflicto. Javier acepta, y debe emprender viaje en pocos días, el 30 de diciembre. Antes de partir, decide comunicar su decisión a su familia y su novia (Andrea Duro) en Nochebuena. La noticia consigue resquebrajar los cimientos familiares. La vida y las relaciones de todos sus miembros, que viajarán a sus propios infiernos personales, se verán modificadas para siempre.

NUESTRA CRÍTICA

Wilson (Valoración: –)

Título V.O.: Wilson

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Comedia

Director: Craig Johnson

Guión: Daniel Clowes

Intérpretes: Woody Harrelson, Laura Dern, Isabelle Amara, Judy Greer, Cheryl Hines,James Saito, Chris Carlson, Chelsea Anne Lawrence, Bruce Bohne,Bobby E. Erickson, Andrew Hawtrey

Sinopsis: Tras la muerte de su padre, Wilson, más solo que nunca, se propone encontrar a su ex mujer y recuperar su relación; de ese modo descubre que tiene una hija adolescente que nació tras la ruptura de su matrimonio y que fue dada en adopción. Wilson fuerza el reencuentro con su ex mujer y su desconocida hija, pero el soñado encuentro se alejará bastante de un final feliz.

NUESTRA CRÍTICA

Ovejas y lobos (Valoración: –)

Título V.O.: Volki i ovtsy. Beeezumnoe prevrashchenie

País y Año: Rusia 2016

Género: Animación, comedia

Director: Andrey Galat, Maxim Volkov

Guión: Joanne Reay

Intérpretes: Animación

Sinopsis: En una lejana y mágica tierra, vive un rebaño de ovejas tranquilamente y sin preocupaciones entre verdes prados y colinas. Pero su vida pastoral se ve interrumpida cuando una manada de lobos decide establecer su campamento en un barranco cercano.

NUESTRA CRÍTICA

El jugador de ajedrez (Valoración: 5,7)

Título V.O.: El jugador de ajedrez

País y Año: España 2017

Género: Drama

Director: Luis Oliveros

Guión: Julio Castedo

Intérpretes: Marc Clotet, Melina Matthews, Alejo Sauras, Stefan Weinert, Mike Hoffmann,Andrés Gertrúdix, Pau Durà, Lionel Auguste, Maarten Dannenberg,Christian Stamm, Juan Del Santo, Blanca Zurdo, Karlos Klaumannsmoller,Scott Alexander Young, Martin Angerbauer, Jaume Cervera

Sinopsis: En 1934 Diego Padilla gana el campeonato de España de ajedrez y conoce a una periodista francesa, Marianne Latour, de la cual se enamora. Pasados los años Marianne convence a Diego para que junto con la hija de ambos se vayan a vivir a Francia, donde poco tiempo después Diego será acusado de espía por los nazis y encerrado en una prisión de las SS. En la prisión, Diego intentará sobrevivir en un entorno hostil gracias a la afición al ajedrez del coronel Maier, el oficial al mando, un hombre hierático, hedonista e imprevisible.

NUESTRA CRÍTICA

Seoul Station (Valoración: 5,7)

Título V.O.: Seoul Station

País y Año: Corea del sur 2016

Género: Animación, terror

Director: Yeon Sang-ho

Guión: Yeon Sang-ho

Intérpretes: Animación

Sinopsis: Es de noche en Seúl, y la estación central se convierte en un hogar para los mendigos. Uno de ellos muestra síntomas de lo más extraños. Mientras, una chica rompe con su novio y busca refugio en la estación, pero ahí solo encuentra una horda de vagabundos convertidos en zombis. Su padre y su novio deberán encontrarla en medio del caos.

NUESTRA CRÍTICA

El círculo (Valoración: 5,0)

Título V.O.: The Circle

País y Año: Estados Unidos 2017

Género: Thriller, ciencia ficción

Director: James Ponsoldt

Guión: James Ponsoldt

Intérpretes: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan, Bill Paxton, Patton Oswalt,Ellar Coltrane, Ellen Wong, Nate Corddry, Jimmy Wong, Poorna Jagannathan,Kelli Barksdale, Allyson Nicole Jones, Amir Talai, Regina Saldivar

Sinopsis: El día que Mae Holland es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de internet más influyente del mundo, sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de email, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios dando lugar a una única identidad virtual y veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia.

NUESTRA CRÍTICA

Los demonios (Valoración: 6,1)

Título V.O.: Les démons

País y Año: Canadá 2015

Género: Drama

Director: Philippe Lesage

Guión: Philippe Lesage

Intérpretes: Édouard Tremblay-Grenier, Yannick Gobeil-Dugas, Vassili Schneider, Sarah Mottet,Mathis Thomas, Laurent Lucas, Pascale Bussières, Bénédicte Décary,Pier-Luc Funk

Sinopsis: Mientras una serie de secuestros de niños tiene lugar en Montreal, Félix, un niño de diez años, empieza a conocer el mundo adulto en el momento en que entra en la adolescencia. Imaginativo y sensible, como muchos niños, Félix le tiene miedo a todo: el posible divorcio de sus padres, que parecen atravesar una crisis; unos vecinos sospechosos, etc. Poco a poco, sus demonios imaginarios comienzan a reflejarse en el mundo verdaderamente inquietante que le rodea.

NUESTRA CRÍTICA

Fuente| Filmaffinity